Betrunkene prallt bei Geisterfahrt gegen Lastwagen

Hannover. Eine betrunkene Geisterfahrerin ist mit ihrem Auto am Donnerstagmorgen in Hannover frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Mit dem Unfall sorgte sie für stundenlange Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei mitteilte. Der Südschnellweg in Richtung Sehnde war am Vormittag vorübergehend voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Der Schaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 62-jähriger Lkw-Fahrer auf dem Südschnellweg unterwegs, als ihm hinter der derzeitig einspurigen Brücke über die Hildesheimer Straße ein Auto entgegen kam. Er bremste, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Die 27-Jährige wurde mit ihrem Auto gegen die Mittelschutzplanke geschleudert, der Lastwagen rollte auf dem Seitenstreifen aus. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von 1,6 Promille.