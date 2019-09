VfL Wolfsburg startet gegen Oleksandrija: Europa-League

Wolfsburg. In seinem ersten Europapokal-Spiel seit mehr als drei Jahren trifft der VfL Wolfsburg heute auf den ukrainischen Club PFK Oleksandrija. Aufgrund der späten Anstoßzeit und der geringen Attraktivität des Gegners erwartet der VfL zu diesem Europa-League-Spiel nur etwa 10 000 Zuschauer. Die Ukrainer sind krasser Außenseiter in der Gruppe I, in der außerdem noch der französische Rekordmeister AS Saint-Etienne und der belgische Club KAA Gent mitspielen. Der Gruppenerste und der Gruppenzweite ziehen nach sechs Vorrunden-Spieltagen in die K.o.-Runde ein.