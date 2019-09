Niedersachsen überarbeitet landesweite Polizeistruktur

Hannover. Angesichts der personellen Stärkung wird die Organisationsstruktur der Polizei in Niedersachsen neu ausgerichtet. Die zukünftige strategische Ausrichtung der Polizei stellt Innenminister Boris Pistorius (SPD) heute in Hannover vor. Eine Frage ist insbesondere, ob die 1500 Beamten, die Niedersachsen über den Ersatz der altersbedingt ausscheidenden Polizisten hinaus einstellt, auf dem Land oder in den Ballungsgebieten eingesetzt werden. Zur Erhöhung der Polizeipräsenz in der Fläche hatte das Land bereits vor zwei Jahren 120 Beamte der Bereitschaftspolizei in die regionalen Polizeidirektionen versetzt.