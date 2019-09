Spielmacher-Wechsel bei Braunschweiger Basketballern

Braunschweig. Genau eine Woche vor ihrem ersten Saisonspiel in der Basketball-Bundesliga haben die Basketball Löwen Braunschweig noch einmal einen Wechsel auf der Spielmacher-Position vorgenommen. Am Mittwoch gab der Verein die Verpflichtung von Trevor Releford sowie die Trennung von Gage Davis bekannt.

Der 27 Jahre alte US-Amerikaner Releford spielte in der vergangenen Saison für den Bundesliga-Rivalen Mitteldeutscher BC und erhielt bei den Niedersachsen einen Zweijahresvertrag. "Trevor hat schon bewiesen, dass er ein Anführer, Scorer und guter Spielmacher ist", sagte Braunschweigs neuer Trainer Pete Strobl. "Er hat in seiner bisherigen Karriere immer für Teams und in Ligen auf hohem Niveau gespielt - sowohl am College als auch in Europa."

Bei dem 23 Jahre alten Davis nutzten die Löwen eine Ausstiegsoption in seinem Vertrag. "Es ist sehr bedauerlich, dass es nicht mit Gage geklappt hat. Er ist ein sehr talentierter Spieler, braucht aber doch noch mehr Zeit, um sich an das Spielniveau hier zu gewöhnen - und diese Zeit haben wir nicht", sagte Sportdirektor Sebastian Schmidt.