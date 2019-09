VfL Wolfsburg mit Respekt vor Oleksandrija

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hat vor seinem Europa-League-Auftakt gegen den ukrainischen Club PFK Oleksandrija einen großen Respekt vor diesem international nahezu unbekannten Gegner. "Wir haben uns mehrere Spiele von Oleksandrija angesehen. Das ist eine Mannschaft, die sehr gut organisiert und sehr aggressiv ist", sagte VfL-Trainer Oliver Glasner am Mittwoch. "Wir haben einen sehr großen Respekt vor diesem Gegner. Wenn du in der Ukraine Dritter hinter Donezk und Kiew wirst, dann sagt das viel über einen aus."

Der Fußball-Bundesligist empfängt die Osteuropäer am Donnerstagabend (21.00 Uhr/DAZN) in der Volkswagen Arena. Als einziger Spieler des VfL hat der Schweizer Admir Mehmedi in seiner Zeit bei Dynamo Kiew bislang Erfahrungen mit ukrainischen Gegnern gesammelt. "Die ukrainische Liga ist nicht mit der Bundesliga zu vergleichen", sagte der Stürmer. "Viele Mannschaften spielen auf Konter, sind sehr robust und laufstark. Es gibt dort sehr viele unangenehme Mannschaften. Du kannst dort nicht im Vorbeigehen ein Spiel gewinnen."