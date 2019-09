Feier endet mit Polizeieinsatz und Angriffen auf Beamte

Bremerhaven. Eine Geburtstagsfeier in Bremerhaven ist mit einer Schlägerei und Angriffen gegen Polizeibeamte zu Ende gegangen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, wurde ein 20-jähriger Mann vorübergehend festgenommen. Gegen ihn, eine 43-jährige Frau und einen 47 Jahre alten Mann wurden Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung eingeleitet. Nach den ersten Ermittlungen gerieten die drei in der Nacht zum Mittwoch in einen Streit und verletzten sich dabei gegenseitig leicht. "Unter großen Mühen gelang es den Beamten, die Kontrahenten voneinander zu trennen", sagte der Pressesprecher. Dabei wurden die Polizisten geschlagen und beleidigt. Die zwei Männer und die Frau sollen zudem versucht haben, die Beamte zu beißen, zu stoßen und anzuspucken. Ernsthaft verletzt wurde niemand.