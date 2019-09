Lkw rast in Stauende: 49-jähriger Fahrer stirbt

Oyten. Ein 49-Jähriger ist auf der A1 bei Oyten (Landkreis Verden) mit seinem Lkw ungebremst in ein Stauende gefahren und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich um kurz vor 17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten, wie die Polizei mitteilte. Seitdem sei die Fahrbahn von Hamburg nach Bremen voll gesperrt. Nach Einschätzung der Autobahnpolizei Langwedel dürfte sich die Bergung noch über mehrere Stunden hinziehen, wie es am Abend hieß. Autofahrern, die in Richtung Süden müssen, wurde empfohlen, die Autobahn rechtzeitig zu verlassen und die Umleitungsstrecken zu nutzen.

Der Sattelzug war mit Tiefkühlkost beladen. Er schob zwei auf der rechten Fahrspur stehende Lkw ineinander. Einer der beiden anderen Fahrer erlitt einen Schock, der andere blieb unverletzt. Der Stau hatte sich an einer Baustelle gebildet.