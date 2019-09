Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt

Hildesheim. Ein 55-jähriger Mann ist in Elze (Landkreis Hildesheim) an einem Fußgängerüberweg von einem Auto erfasst und getötet worden. Der Mann sei trotz Reanimationsversuchen von Ersthelfern noch am Unfallort gestorben, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mit. Die 50-jährige Fahrerin hatte den Mann übersehen, als dieser gemeinsam mit seiner Ehefrau die Bundesstraße 1 an einer Ampel überqueren wollte. Ob der Mann die Ampel bei Rot überquerte, war zunächst unklar. Die Frau blieb unverletzt. Auch die Fahrerin des Wagens und ihre drei Beifahrer wurden nicht verletzt.