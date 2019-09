Cäcilienbrücke wird vorübergehend wieder für Autos geöffnet

Oldenburg. Die Cäcilienbrücke in Oldenburg soll am 30. September wieder in Betrieb genommen werden. Autos können dann vorübergehend über die Brücke fahren, wie Rüdiger Oltmanns vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee am Montag sagte. Seit Anfang Juli war die Hubbrücke auf einer Höhe von 1,60 Metern fixiert. Für Fußgänger und Radfahrer wurde eine Treppen- und Rampenanlage errichtet. Autos mussten auf andere Brücken im Stadtgebiet ausweichen. Am 30. September wird es für Schiffe, Fußgänger und Radfahrer Einschränkungen geben, weil zur Inbetriebnahme Arbeiten an der Brücke nötig sind.

Die Cäcilienbrücke zählt zu den Wahrzeichen der Stadt Oldenburg, ihre Türme sind rund 100 Jahre alt. Da der zuverlässige Betrieb bei höheren Temperaturen nicht mehr möglich ist, ist der Bau einer neuen Brücke geplant. Im ersten Quartal 2020 soll eine Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer in Betrieb genommen werden. Danach wird der Überbau der Cäcilienbrücke ausgehoben. Autos müssen dann wieder auf andere Brücken ausweichen. Die neue Hebebrücke wird voraussichtlich frühestens 2025 fertig sein.