Motorradfahrer nach Sturz tödlich verletzt

Seesen. Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag auf der Landstraße 516 bei Seesen (Kreis Goslar) gestürzt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam der 50-Jährige in einer Linkskurve mit seinem Motorrad von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Wieso der Mann von der Straße abkam, war zunächst unklar. Die Polizei zog einen Sachverständigen hinzu. Die Landstraße war zwischen dem Parkplatz Sternplatz und Neckelnberg in Höhe der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt.