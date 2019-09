SPD-Parteivorsitz-Kandidaten stellen sich in Oldenburg vor

Oldenburg. Die Kandidaten für den SPD-Bundesvorsitz stellen sich heute in Oldenburg vor. Um die Nachfolge der zurückgetretenen Parteivorsitzenden Andrea Nahles bewerben sich sieben Duos aus jeweils einer Frau und einem Mann. Als Einzelbewerber tritt der Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner an. Zu den bekanntesten Bewerbern zählen Finanzminister Olaf Scholz, der mit der Politologin Klara Geywitz antritt, sowie Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, der sich zusammen mit der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping bewirbt. Die Kandidierenden stellen sich auf insgesamt 23 Regionalkonferenzen vor. Die neue SPD-Spitze wird bei einer Mitgliederbefragung im Oktober bestimmt. Das Ergebnis soll am 26. Oktober feststehen.