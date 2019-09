Aogo-Einstand fraglich: Hannover braucht "eine gute Serie"

Hannover. Vor dem wichtigen Zweitliga-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld hat Sportdirektor Jan Schlaudraff die Zusammenstellung des neuen Kaders von Hannover 96 verteidigt. "Wir hatten einen sehr großen Umbruch und haben für unsere neun neuen Spieler nicht mehr als 2,2 Millionen Euro ausgegeben. Wir haben uns in einem Rahmen bewegt, der nicht gerade ausufernd ist", sagte der frühere Nationalspieler am Freitag. "Insgesamt glaube ich, dass wir viele Spieler geholt haben, die sehr viel Potenzial haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir eine Mannschaft haben, die durchaus in der Lage ist, oben mitzuspielen, wenn sie die nötige Zeit bekommt."

Ob die beiden zuletzt geholten Mittelfeldspieler Dennis Aogo und Marc Stendera gegen Bielefeld zum ersten Mal für die 96er auflaufen werden, ist noch fraglich. Eigentlich galt Ex-Nationalspieler Aogo sofort als Kandidat für die Startelf, doch zuletzt bremste ihn ein Magen-Darm-Infekt aus. "Dennis Aogo ist sehr auffällig bei uns eingestiegen, was seine Qualität und Präsenz auf dem Platz angeht. Der Infekt hat ihn zurückgeworfen, aber er wird heute wieder mit der Mannschaft trainieren", sagte Trainer Mirko Slomka.

Nach fünf Saisonspielen hat der Bundesliga-Absteiger erst fünf Punkte auf dem Konto und steht deshalb vor dem Heimspiel gegen den Tabellenfünften aus Bielefeld (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) unter Druck. "Es gibt ein schönes Lied von Herbert Grönemeyer: Zeit, dass sich was dreht. Das gilt auch für unsere Heimspiele", sagte er. "Wir brauchen jetzt eine gute Serie. Wir wollen den Erfolg sofort."