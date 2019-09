DHL eröffnet neues Frachtzentrum mit 290 Beschäftigten

Langenhagen. Der Paketdienst DHL der Deutschen Post baut sein europäisches Netz von über 200 Frachtzentren aus. In Langenhagen bei Hannover sei ein neues Terminal mit rund 290 Mitarbeitern auf einer Fläche von 63 000 Quadratmetern eröffnet worden, teilte die Deutsche Post DHL Group am Freitag mit. Damit sei ein "wichtiges Drehkreuz im europäischen Landverkehr in Betrieb", sagte Uwe Brinks, Vorstandschef des Straßentransport-Anbieters DHL Freight.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) betonte, die zentrale Lage und der 24-Stunden-Betrieb am Flughafen Hannover-Langenhagen machten die Region zu einem attraktiven Logistikstandort.

Die 8700 Quadratmeter große Umschlaghalle verfügt laut DHL über mehr als 86 Ladeschleusen, wo die Fracht bearbeitet wird. Auch neue Technologien sollen in dem Frachtzentrum erprobt werden - darunter ein elektrisches und teilautomatisiertes Rangierfahrzeug. Ziele seien mehr Sicherheit, weniger Materialverschleiß und ein einfacherer Arbeitsplatz für die Fahrer. Auch Gewicht, Volumen und Sendungsdaten sollten automatisiert erfasst werden.