Machtkampf überschattet Bremer AfD-Parteitag

Bremen. Die Bremer AfD will bei ihrem Landesparteitag am Sonntag Klarheit im Machtkampf an der Parteispitze schaffen. Für den rund 160 Mitglieder zählenden Landesverband stehen Vorstandswahlen an. Landeschef Frank Magnitz und sein Stellvertreter Thomas Jürgewitz sind zerstritten, sie werfen sich gegenseitig parteischädigendes Verhalten vor. Wegen des Zerwürfnisses zerbrach Anfang September die AfD-Fraktion in der Bürgerschaft, die in eine Gruppe von drei Parlamentariern sowie zwei fraktionslose Abgeordnete zerfiel.

Magnitz und Jürgewitz ließen am Freitag offen, ob sie für den Vorsitz kandidieren, schlossen es aber nicht aus. Zum Parteitag werden 50 bis 60 Mitglieder erwartet. Ob die Veranstaltung der rechtspopulistischen Partei für Journalisten zugelassen ist, entscheidet sich erst am Sonntag.