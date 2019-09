Wiederaufforsten zerstörter Wälder wird Jahre dauern

Hannover. Das Wiederaufforsten der durch Trockenheit, Stürme und den anhaltenden Borkenkäferbefall zerstörten riesigen Waldflächen in Niedersachsen wird etliche Jahre dauern. Schon deshalb, weil Pflanzgut für neue Bäume nicht unbegrenzt zur Verfügung stehe, werde sich das Aufforsten über mehrere Jahre hinziehen, sagte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Freitag im Landtag in Hannover. Als vollkommen unzureichend bezeichneten mehrere Abgeordnete die bislang vom Land zugesicherte Hilfe für die Waldbesitzer. "Wir brauchen ein massives Waldrettungsprogramm auch in Niedersachsen", sagte der Grünen-Abgeordnete Christian Meyer.