Absicherung vor Baustelle gerammt: Seniorin schwer verletzt

Wietmarschen. Bei einem Verkehrsunfall vor einer Baustelle der A 31 nahe Wietmarschen in der Grafschaft Bentheim hat eine 73 Jahre alte Autofahrerin schwere Verletzungen erlitten. Die Frau sei in Richtung Norden unterwegs gewesen, als sie mit ihrem Wagen vor einer Wanderbaustelle einen Absicherungsanhänger rammte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Wagen schleuderte von dort gegen die Außenschutzplanke. Die 73-Jährige kam ins Krankenhaus. Bauarbeiter, die an der Stelle beschäftigt waren, blieben bei dem Unfall vom Donnerstagnachmittag unverletzt - ebenso ein Autofahrer, der mit seinem Wagen über herumliegende Trümmerteile fuhr.