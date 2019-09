A7-Sperrung in Hamburg: Kilometer Stau Richtung Norden

Hamburg. Wegen Bauarbeiten auf der A7 im Nordwesten Hamburgs ist die Autobahn an diesem Wochenende in Richtung Flensburg/Kiel voll gesperrt. Vor der Abfahrt Stellingen und auf der innerstädtischen Umleitung über Eidelstedt zur Anschlussstelle Schnelsen-Nord bildeten sich am Samstag nach Polizeiangaben mehrere Kilometer Stau.

Die Hamburger Verkehrsbehörde riet Autofahrern, die Baustelle großräumig zu umfahren. Für den überregionalen Verkehr gilt als Ausweichroute die A1 ab dem Horster Dreieck. Sie führt bis zum Kreuz Bargteheide und von dort über die A21 und B205 zur A7 bei Neumünster. Wegen der Autobahnsperrung bis Montagmorgen 5.00 Uhr müssen Flugreisende mehr Zeit für die Anfahrt zum Hamburger Airport einplanen, wenn sie von Süden über die A7 kommen.

Der Einbau von Flüsterasphalt auf rund fünf Kilometern vor und hinter dem fast fertigen Lärmschutztunnel Schnelsen kommt unterdessen gut voran, wie ein Sprecher des Baukonsortiums Via Solutions Nord am Samstag sagte. Das trockene Wetter ist für die Arbeiten entscheidend. Die Asphaltierung hatte bereits einmal wegen Regens verschoben werden müssen.