Nächster Ausfall beim VfL Wolfsburg: Auch Brooks verletzt

Wolfsburg. Nach Torwart Koen Casteels und Mittelfeldmann Xaver Schlager beklagt Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg vor dem Freitagabendspiel bei Fortuna Düsseldorf den nächsten längerfristigen Ausfall. Verteidiger John Anthony Brooks zog sich während seiner Dienstreise mit der US-Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu. Das bestätigte VfL-Trainer Oliver Glasner am Donnerstag.

Kapitän Josuha Guilavogui ist dagegen nach einem Magen-Darm-Infekt wieder fit für die Partie in Düsseldorf (Freitag/20.30 Uhr/DAZN), so dass Glasner in seiner Dreier-Abwehr nur eine Position neu besetzen muss. Als Ersatz für Brooks kommen nach Angaben des Trainers zwei Spieler infrage: "Es ist schön, dass Jeffrey Bruma und Marcel Tisserand in einer guten Verfassung sind. Ich bin froh, dass ich zwei so gute Alternativen zur Verfügung habe."