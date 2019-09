Grüne Anne Kura: Fordern kein generelles Luftballonverbot

Osnabrück. Niedersachsens Grünen-Chefin Anne Kura hat klargestellt, dass sie kein grundsätzliches Verbot von Luftballons verlangt. "Wir fordern kein generelles Luftballonverbot. Luftballons auf Kindergeburtstagen im Wohnzimmer sind völlig okay und machen Spaß", sagte Kura am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Mir geht es tatsächlich darum, dass, wenn man gasgefüllte Luftballons steigen lässt, die auf jeden Fall in der Natur landen und dann von Vögeln gefressen werden, die daran qualvoll verenden."

Kura begrüßte den Beschluss der Stadt Gütersloh im benachbarten Nordrhein-Westfalen, bei städtischen Veranstaltungen auf den Aufstieg gasgefüllter Luftballons zu verzichten, zu dem die "Neue Osnabrücker Zeitung" sie befragt hatte. "Das ist aus meiner Sicht eine lohnende Initiative", sagte Kura. Es gehe in erster Linie darum, das Bewusstsein zu schärfen.

Der Gütersloher Beschluss von Anfang September sieht zudem vor, dass in Genehmigungen zur Überlassung öffentlicher Flächen eine Auflage aufgenommen wird, die den Ballonaufstieg untersagt. In Einzelfällen, die auf höherrangigem Recht beruhen, etwa bei Demonstrationen, könne der Aufstieg von Ballons aber nicht verhindert werden, heißt es.