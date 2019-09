A7 nach Gefahrgutunfall stundenlang gesperrt

Bockenem (dpa/lni) – Nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter ist die Autobahn 7 zwischen Bockenem (Kreis Hildesheim) und dem Salzgitter-Dreieck in der Nacht zum Donnerstag in Fahrtrichtung Hannover gesperrt werden. Nach der mehrstündigen Sperrung wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Nach Angaben der Polizei hatte der Gefahrguttransporter wegen eines Defekts auf dem Seitenstreifen gehalten. Dort wurde er von einem nachfolgenden Lkw touchiert. Anschließend sei eine umweltgefährdende, nicht brennbare Flüssigkeit ausgelaufen, sage eine Sprecherin. Menschen wurden nicht verletzt der Sachschaden beträgt rund 50 000 Euro.