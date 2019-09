10 000 Euro wert: Drei Diebe stehlen komplettes Baugerüst

Glandorf. Ein Tätertrio hat aus einem Neubaugebiet im Kreis Osnabrück ein komplettes Baugerüst gestohlen. Die Diebe bauten das etwa 10 000 Euro teure Gerüst auf einer Baustelle in Glandorf ab und transportieren es in einem blauen Laster weg, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Passanten hätten die Tat am Montagnachmittag zwar beobachtet, seien aber von einem rechtmäßigen Abbau ausgegangen. Da der Diebstahl etwa zwei Stunden andauerte, erhofft sich die Polizei weitere Hinweise auf die Täter. Erst Ende August hatten zwei Männer ein Gerüst in Oldenburg abmontiert und die Einzelteile verladen - der Wert damals etwa 5000 Euro.