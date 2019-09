João Victor will mit Wolfsburg in die Königsklasse

Wolfsburgs Neuzugang João Victor hat mit dem Fußball-Bundesligisten große Ziele. "Ich will mit Wolfsburg zurück in die Champions League", sagte der 25 Jahre alte Offensivmann der "Sport Bild" (Mittwoch). Der Brasilianer hat für den guten Saisonstart des VfL mit sieben Punkten aus drei Spielen unter dem neuen Trainer Oliver Glasner, den João Victor bereits von seiner vorherigen Station in Linz kennt, eine Erklärung: "Wir haben sehr schnell verstanden, was Oliver Glasner als Trainer auf und neben dem Platz will", sagte er. "Er musste das meiste auch nur einmal erklären, und schon haben es alle so gemacht."

Obwohl João Victor in allen Pflichtspielen bislang in der Startelf stand, ist er mit sich selbst noch nicht zufrieden. "Ich hatte mir vor der Saison das Ziel gesteckt, alle drei Spiele ein Tor zu schießen. Es sind drei Spiele um, aber ohne Tor von mir - das möchte ich verändern." Die nächste Gelegenheit hat er am Freitag. Dann spielt der VfL bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/DAZN).