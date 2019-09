Parteien werfen AfD Abgleiten in Rechtsextremismus vor

Hannover. Die Parteien im niedersächsischen Landtag haben der AfD ein Abgleiten in den Rechtsextremismus vorgeworfen. "Diese Partei, diese AfD, ist längt auf dem Weg nach rechts außen", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch im Landtag in Hannover. Die AfD in Niedersachsen schüre rechte Ressentiments und Ausländerhass und relativiere die Verbrechen des Nationalsozialismus, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Jens Nacke. Eine solche Partei gehöre nicht ins Parlament. Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Klaus Wichmann, wies die Vorwürfe entschieden zurück. Es handele sich um verleumderische und hetzerische Unterstellungen.