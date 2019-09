Angler in Bremen entdeckt Toten in Weser-Nebenarm

Bremen. Ein Angler hat in einem Nebenarm der Weser in Bremen eine Leiche entdeckt. Bei dem Toten handele es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann aus Bremen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Hinweise auf Fremdverschulden lägen nicht vor. Die Todesursache sei noch unklar und werde untersucht, dazu sei eine Obduktion angeordnet. Mit Ergebnissen rechnet die Polizei erst in einigen Tagen. Die Leiche war am Dienstagabend entdeckt worden.