Hellwege. Ein 74-Jähriger ist im Landkreis Rotenburg (Wümme) mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Rettungskräfte befreiten den Mann zwar noch aus dem Wrack des VW Lupo, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Er sei jedoch noch an der Unfallstelle am Ortsausgang von Hellwege an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Das zerstörte Fahrzeug an der Unfallstelle.

Foto: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Warum der Wagen zwischen Hellwege und Ahausen am Nachmittag von der Straße abkam, blieb zunächst unklar. Ob der Fahrer schon zuvor medizinische Probleme hatte oder ob der frontale Aufprall an einem Straßenbaum die Ursache war, konnte vor Ort laut Feuerwehr nicht festgestellt werden. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Kreisstraße 205 war im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt.