Nach Knie-Operation: Möhwald fehlt Bremen rund sechs Monate

Bremen. Mittelfeldspieler Kevin Möhwald ist am Knie operiert worden und wird Werder Bremen rund sechs Monate fehlen. "Das tut mir für Möh unglaublich leid, zumal er in den letzten Wochen bei uns auf einem sehr guten Weg war und bei den letzten Spielen immer zu den Startelf-Kandidaten gehört hat", wird Werders Trainer Florian Kohfeldt in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten am Dienstag zitiert.

Der Eingriff beim 26 Jahre alten Möhwald fand tags zuvor in Augsburg statt. "Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und werden alles dafür tun und ihn unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder in unseren Kreis zurückkehren kann", sagte Kohfeldt. Möhwald war vor dem 3:2-Heimsieg der Norddeutschen gegen den FC Augsburg am vergangenen Spieltag mit Kniebeschwerden ausgefallen.

Bremen wird seit dem Beginn der Vorbereitung auf diese Saison von starkem Verletzungspech geplagt. Neben Möhwald werden auch Linksverteidiger Ludwig Augustinsson und Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede noch für längere Zeit fehlen. Auch die Verteidiger Ömer Toprak, Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp sowie Angreifer Milot Rashica stehen schon mindestens seit August nicht zur Verfügung.