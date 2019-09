Füllkrug über seinen Werder-Start: So gut wie noch nie

Bremen. Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug hat Neuzugang Leonardo Bittencourt gelobt. "Wir haben alle DFB-Junioren-Teams durchlaufen und uns super verstanden", sagte der 26-Jährige am Dienstag in Bremen. "Er ist ein guter Junge, der charakterlich reinpasst. Leo ist eine Option mehr, die wir brauchen: ein aktiver, leidenschaftlicher Spieler." Bittencourt war erst Anfang der vergangenen Woche von 1899 Hoffenheim nach Bremen gewechselt und könnte in der Auswärtspartie bei Aufsteiger Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sein Pflichtspieldebüt für seinen neuen Club geben.

Füllkrug spielt seit Beginn dieser Saison wieder bei Werder. Nachdem er die vergangene Rückrunde bei Hannover 96 fast komplett wegen eines Knorpelschadens verpasst hatte, ist er mit seinem Start in Bremen sehr zufrieden. "Solch einen guten Start wie jetzt hatte ich noch nie", sagte er. In drei Liga-Einsätzen erzielte er ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor.