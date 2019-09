Düngeregeln für viele Bauern werden erneut verschärft

Hannover. Landwirte in großen Teilen Niedersachsens müssen sich erneut auf strengere Düngeregeln einstellen. Dies soll dazu beitragen, die seit Jahren schlechte Wasserqualität zu verbessern. Unter dem Druck drohender EU-Strafzahlungen wegen jahrelangen Missachtens von Umweltvorschriften präsentierten Landwirtschafts- und Umweltministerium am Dienstag Einschränkungen für das Ausfahren von Dünger auf 39 Prozent der Landesfläche. Andere Bundesländer hatten bereits entsprechende rote Gebiete ausgewiesen. In Niedersachsen, dem Agrarland Nummer eins, ist das Wasser auf 60 Prozent der Fläche von schlechter Qualität. Die Überdüngung durch Massentierhaltung gilt als Hauptgrund.