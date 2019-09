Niedersächsisches Parlament tagt wieder

Hannover. Der Landtag in Niedersachsen kommt von heute an zu seiner ersten Sitzung seit der Sommerpause zusammen. Themen während der viertägigen Sitzung sind die erste Beratung des Landeshaushalts für das Jahr 2020, die Schaffung einer Karenzzeit für den Wechsel von Ministern und Ministerinnen auf einen Job in der Wirtschaft sowie der Zustand der niedersächsischen Wälder. Diskutieren werden die Abgeordneten zudem über die Jagd auf Wölfe, die Unterrichtsversorgung an den Schulen und den Kinderschutz. Außerdem soll es um den Klimaschutz gehen.