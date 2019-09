Waldbesitzer erhalten Soforthilfe gegen Borkenkäfer

Hannover. Wegen großer Schäden an Niedersachsens Wäldern stellt das Land den Waldbesitzern eine Soforthilfe von 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Geld soll die Ausbreitung des Borkenkäfers bekämpft werden, wie das Agrarministerium in Hannover am Montag bekanntgab. Zwei Drittel der Summe entfallen auf die Beschaffung von Borkenkäferfallen und Borkenkäferlockstoffen, die den privaten und kommunalen Waldbesitzern unentgeltlich überlassen werden. Zudem wird beispielsweise der Einsatz geschulter Hilfskräfte zur Früherkennung von Schäden durch den Borkenkäfer gefördert. Die sogenannten Waldläufer sollen die Förster unterstützen und entlasten.