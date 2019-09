Hannover. Die FDP in Niedersachsen hat von der Landesregierung entschlossenes Handeln angesichts der wachsenden Wolfspopulation gefordert. Mit einer Wolfsverordnung könne die Regierung auf Landesebene rasch die Möglichkeit zum Eindämmen der Zahl problematischer Wölfe schaffen, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Montag in Hannover. Bei den ebenfalls artgeschützten Kormoranen sei dies auch über eine Verordnung geschehen.

"Die Leute fühlen sich frustriert und alleine gelassen, wo der Wolf herumstreift", sagte Birkner. Jahrelanges Zögern der Landesregierung habe nicht zu einer Lösung des Problems geführt. Weder sei es wie angekündigt gelungen, die Wölfe mit Sendern zu versehen, noch habe man genug Verständnis über die Tiere erlangt, um einen Problemwolf zu finden und zur Strecke zu bringen: "Das ist ein Beispiel dafür, dass die Menschen sich vor Ort von der Politik in Stich gelassen fühlen." Dies könne eine politische Radikalisierung fördern.

Problemwolf lebt offenbar noch

Seit mehr als sieben Monaten versuchen vom Umweltministerium beauftragte Schützen inzwischen erfolglos, einen sogenannten Problemwolf im Landkreis Nienburg abzuschießen. Die Kosten liegen inzwischen bei weit über 80 000 Euro. "Die Jagd kann nicht mit diesem Kostenaufwand weiterbetrieben werden", sagte Birkner. Überlegt werden könne, die Jägerschaft zu ermächtigen, das Tier abzuschießen.