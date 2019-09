Tanztheater International lockt rund 3000 Besucher an

Hannover. Das Festival Tanztheater International in Hannover haben rund 3000 Besucher besucht. Damit waren die Spielorte nach Angaben der Festival-Organisation zu 90 Prozent ausgelastet. Zum Finale am Wochenende gab es in der ausverkauften Orangerie Herrenhausen die Aufführung "Set of Sets" der spanischen Choreografen Guy Nader und Maria Campos mit fünf weiteren Tänzern und einem Live-Perkussionisten zu sehen, wie eine Sprecherin des Festivals am Sonntag sagte. Am Samstag ging die 34. Ausgabe des traditionsreichen Festivals nach zehn Tagen zu Ende. Insgesamt traten 58 Akteure auf.