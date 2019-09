Oberbürgermeisterwahl in Emden hat begonnen

Emden. In der ostfriesischen Hafenstadt Emden hat am Sonntag die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters begonnen. Amtsinhaber Bernd Bornemann (SPD) tritt nach acht Jahren nicht mehr zur Wiederwahl an, sechs Männer und zwei Frauen bewerben sich um seine Nachfolge. In der traditionellen SPD-Hochburg sind mehr als 40 000 Menschen zur Abstimmung aufgerufen.

Für die SPD tritt Manfred Eertmoed an, der parteilose Tim Kruithoff wird von vier Ratsfraktionen unterstützt. Bewerberin Tanja Meyer hatte im Vorfeld allein schon wegen ihres Berufes für Schlagzeilen gesorgt, sie arbeitet als Thekenkraft in einem Emder Bordell. Falls kein Kandidat die absolute Mehrheit erhält, kommt es am 22. September zur Stichwahl.