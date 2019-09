Fliegergranate in Westerstede gesprengt

Westerstede. Eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Samstag in Westerstede (Landkreis Ammerland) gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die englische Fliegergranate am Vormittag bei Erntearbeiten gefunden worden. Polizisten sperrten daraufhin den Fundort ab. Die Bewohner von vier Bauernhöfen mussten kurzzeitig ihre Häuser verlassen. Fachleute ließen die Granate am Nachmittag mit einem lauten Knall explodieren.