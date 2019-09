Respekt vor der Gefahr: Deutschlands härtester Feuerwehrmann

Göttingen. Deutschlands "härtester Feuerwehrmann", Joachim Posanz (47), hat trotz mehr als 25 Jahren bei der Berufsfeuerwehr in Göttingen weiter Respekt vor der Gefahr. "Wenn man Angst in seinem Job hat, dann ist man schon einen Schritt zu weit gegangen", sagte Posanz der dpa. Eine ordentliche Portion Respekt, um Risiken abzuschätzen, sei aber im Berufsalltag stets nötig.

Posanz gewann bei den sogenannten "Firefighter Games" im Sommer in Hamburg erneut den Titel als "Deutschlands härtester Feuerwehrmann", auch den Weltmeistertitel holte er schon. Show-Wettbewerbe sind die Leidenschaft des 47-Jährigen. "Die schwierigste Disziplin ist die, die am leichtesten aussieht: Schläuche ausziehen. Am Ende ist es wirklich ein schweres Ziehen, als wenn ich alleine einen Kleintransporter anschiebe."