Schnapszahldatum: Hannover öffnet das Standesamt am Montag

Hannover. Die Stadt Hannover öffnet für das bei Brautpaaren beliebte Datum 9.9.2019 ausnahmsweise an einem Montag das Standesamt. Montags wird in Hannover normalerweise nicht getraut, aber am 9. September dürfen dort 14 Paare standesamtlich heiraten, wie die Stadt mitteilte. Auch in Oldenburg gibt es mit vier standesamtlichen Trauungen mehr als montags üblich, wie ein Stadtsprecher sagte. Andere Städte verzeichneten hingegen keine außergewöhnlich hohe Nachfrage wegen des einprägsamen Datums.

Mit dem 19. September 2019 bietet sich zudem ein weiteres, besonderes Datum an: Vor allem in Braunschweig gibt es am 19. September 2019 mit mehr als doppelt so vielen trauwilligen Paaren wie gewöhnlich einen Ansturm. Im Braunschweiger Standesamt werden nach Angaben der Stadt an diesem Tag 15 Paare standesamtlich getraut.

Das Bremer Rathaus ist am 19.9.2019 mit 22 Eheschließungen komplett ausgebucht, wie die Stadt mitteilte. Nur in Bremen-Nord waren zuletzt noch einige Trau-Termine an diesem Tag frei. Auch in Hannover gibt es viele Paare, die gerne an diesem Datum heiraten wollen. Die für einen Donnerstag üblichen 14 Trauungen wurden nach Angaben der Stadt deshalb auf insgesamt 21 Eheschließungen aufgestockt. In Göttingen und Oldenburg ist das Datum nicht viel beliebter als andere: In beiden Städten gab es noch freie Termine für Trauungen am 19. September.