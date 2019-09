Hannover. Die SPD hat ihre Serie von Regionalkonferenzen auf der Suche nach einem neuen Parteivorsitz am Freitag in Hannover fortgesetzt. "Wir standen uns in letzter Zeit zu oft selbst im Weg", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil zum Auftakt. Wenn die Partei das hinter sich lasse, dann sei der Vorsitz auch wieder das schönste Amt neben Papst, sagte Weil mit Blick auf das berühmte Zitat des früheren Vorsitzenden Franz Müntefering.

"Wir sind überzeugt, dass die Partei mehr kann, als sie zuletzt gezeigt hat", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, der gemeinsam mit Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping kandidiert. Nachdem sich bei der ersten Regionalkonferenz am Mittwoch in Saarbrücken das Kandidatenduo Simone Lange und Alexander Ahrens zurückgezogen hat, sind noch sieben Duos und ein Einzelbewerber dabei. Insgesamt sind 23 Regionalkonferenzen geplant, in Niedersachsen außerdem noch in Oldenburg und Braunschweig.

Bei der Selbstvorstellung der Kandidaten konnte Minister Pistorius zwar den Heimvorteil nutzen und musste über seine Person vor niedersächsischem Parteipublikum nicht viele Worte verlieren. Beim Wettbewerb der Kandidaten mit Konzepten zu Themen wie Arbeit, Wohnen oder Umwelt aber verteilten sich Applaus und Zuspruch des Publikums meist gleichmäßig. Eher Konsens statt Kontroverse bestimmte die Vorstellung der Kandidaten.

Klartext verlangten dann in der Diskussion einige der Parteimitglieder. Nach dem Verbleib der SPD in der GroKo in Berlin wurde gefragt, mehr Beteiligung der Parteibasis gewünscht und von Bundesfinanzminister Olaf Scholz wurde verlangt zu klären, warum er den Niedergang der SPD nicht habe stoppen können.

Es folgt eine Mitgliederbefragung online und per Brief. Wenn kein Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen, gibt es zwischen Erst- und Zweitplatzierten noch eine weitere Abstimmung. Die Delegierten des SPD-Parteitags im Dezember in Berlin sollen den neuen Vorsitz dann bestätigen.