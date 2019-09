Hannover. Die CDU in Niedersachsen hat der AfD ein zunehmend rechtspopulistisches Auftreten vorgeworfen und will die Partei künftig noch stärker ausgrenzen. "Ich halte die niedersächsische AfD für rechtsextrem und das habe ich denen auch gesagt", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Jens Nacke, am Freitag in Hannover. "Diese Menschen lehnen den Staat und das parlamentarische System, so wie wir das in Deutschland etabliert haben, ab, und das ist gefährlich."

Hintergrund ist unter anderem eine Reihe von Vorfällen in Zusammenhang mit dem Tag der offenen Tür des Landtages Ende August. Die AfD wies den Vorwurf, die Partei sei rechtsextrem, auf das Schärfste zurück. "Der Vorwurf Nackes, die AfD sei rechtsextrem, ist absurd und offensichtlich aus dem Schock der Wahlergebnisse in Sachsen und Brandenburg motiviert", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Klaus Wichmann. Personal, Themen und Auftreten der AfD im Landtag seien seit dem Beginn der Wahlperiode konstant.

Auch die SPD bezog Position gegen die AfD. "Aus unserer Sicht ist die AfD in Niedersachsen in weiten Teilen rechtsextrem oder tendiert zumindest zunehmend in diese Richtung", erklärte der Parlamentarischen Geschäftsführers Wiard Siebels. Angriffen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung müsse die Stirn geboten werden, ohne es der AfD zu ermöglichen, sich pauschal als Opfer des Systems zu inszenieren.

CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer kündigte an, der AfD keine politischen Themen überlassen zu wollen. Alle anderen Parteien müssten sich zu von der AfD aufgebrachten Themen positionieren können, ohne dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, am trüben rechten Rand zu fischen. AfD-Wähler im Osten Deutschlands stimmten für die Partei, weil diese sich aus ihrer Sicht als einzige mit bestimmten Themen zu beschäftigen wage. So ein Eindruck dürfe nicht bestehen bleiben. Auch Toepffer sieht die niedersächsische AfD weiter nach rechts abdriften. "Diese Truppe unterscheidet sich in gar nichts mehr von dem, was wir im Osten sehen."

Als einen Grund für Wahlerfolge der AfD in Teilen Ostdeutschlands sieht Toepffer die Lebensbedingungen im ländlichen Raum. Diese entfernten sich zunehmend von denen in urbanen Gebieten, dies geschehe auch in Niedersachsen. "Das Verständnis für die gegenseitigen Probleme ist im Abnehmen begriffen."

Die CDU werde vor diesem Hintergrund das Leben im ländlichen Raum in den kommenden Monaten verstärkt in den Fokus nehmen. Nötig seien finanzielle Anreize für Medizinstudenten, eine Stelle auf dem Land anzutreten. Die Landarztquote, wie die SPD sie fordert, müsse möglicherweise anders ausgestaltet werden. Sinnvoll, das betonte Toepffer, sei ebenfalls die von Kultusminister Grant Hendrik (SPD) geplante Dorflehrerprämie. Trotz juristischer Probleme müsse die Idee weiterverfolgt werden.

Die Grünen in Niedersachsen forderten unter Hinweis auf zunehmende rechtsextremistische Tendenzen eine Beobachtung der niedersächsischen AfD durch den Verfassungsschutz. Die AfD in Niedersachsen biete rechtsextremistischen Kräften immer häufiger auch öffentlich eine Plattform, wie zuletzt bei der Demonstration am Tag der offenen Tür des Landtags, sagte Grünen-Fraktionschefin Anja Piel. Die AfD konterte, dass es Innenminister Boris Pistorius (SPD) nicht gelungen sei, die Partei unter Beobachtung zu stellen, weil die Partei eben nicht rechtsextrem sei und seine Behörden auch nichts Derartiges hätten finden können.