Mehr Elektrobusse: Osnabrück bestellt am meisten

Hannover/Düsseldorf. Elektrobusse sind im öffentlichen Nahverkehr der Städte noch vergleichsweise selten - Niedersachsen hat einer Studie zufolge aber bundesweit die zweitstärkste Nutzung. Im Land waren Ende Juli laut einer Erhebung der Beratungsgesellschaft PwC 136 elektrifizierte Busse unterwegs - nur in NRW waren es demnach mehr (264). Auf Rang drei kam Baden-Württemberg mit 96 E-Bussen.

Auch bei den Bestellungen lägen niedersächsische Kommunen weit vorn, berichtete PwC. So hätten die Osnabrücker Stadtwerke jüngst 49 E-Busse mit Batterieantrieb geordert, bei der Üstra in Hannover seien es 48. Im derzeitigen Bestand seien in Osnabrück 15 rein elektrisch angetriebene Busse im Einsatz - in dieser Kategorie gebe es nur in Hamburg (23) und Solingen (54) mehr solcher Nahverkehrsfahrzeuge.

Insgesamt entwickle sich die Verbreitung von Elektrobussen in Deutschland nur langsam, hieß es in der am Freitag in Düsseldorf vorgestellten Analyse. Zwar sei ihre Zahl binnen eines Jahres um 38 Prozent auf 838 Fahrzeuge gestiegen. Doch in den Flotten der Nahverkehrsbetriebe seien Elektrobusse noch die große Ausnahme: Nur etwa jedes 50. der rund 40 000 Fahrzeuge werde ganz oder teils elektrisch angetrieben.