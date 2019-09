Holocaust-Überlebende besuchen ehemalige Lager

Wilhelmshaven. Zur Erinnerung an die Irrfahrt jüdischer Flüchtlinge nach Palästina 1947 auf dem Schiff "Exodus" sind Holocaust-Überlebende und ihre Angehörigen nach Norddeutschland gereist. Die Gruppe aus Israel besucht heute einen Platz in Wilhelmshaven, an dem eine Gedenksäule enthüllt werden soll. Sie erinnert an das Schicksal der Juden, die damals in norddeutschen Kasernen in Emden und Wilhelmshaven untergebracht waren. Die Fahrt der "Exodus" machte weltweit Schlagzeilen, nachdem die Briten das Schiff gestoppt und die Auswanderer zurück nach Deutschland geschickt hatten. Sie durften erst nach einem knappen Jahr ins neu gegründete Israel ausreisen.