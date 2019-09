Hannover/Berlin. Bund und Länder wollen in den kommenden Monaten ein Maßnahmenpaket erarbeiten, um den schleppenden Ausbau der Windkraft an Land wieder zu beschleunigen. Ziel sei es, einen "nationalen Konsens" zu erreichen wie beim Atom- und Kohleausstieg, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nach einem Spitzentreffen am Donnerstag in Berlin. Bei folgenden Gesprächen soll es etwa darum gehen, wie mehr Flächen für Windkraftanlagen ausgewiesen und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden können.

Mit Blick auf die kriselnde Windindustrie und weiter drohende Jobverluste sagte Altmaier. "Wir möchten, dass diese Branche erhalten bleibt und dass sie eine Zukunftsperspektive hat." Im ersten Halbjahr war der Ausbau der Windkraft an Land fast zum Erliegen gekommen. Altmaier hatte deswegen Vertreter der Branche, von Ländern sowie Bürgerinitiativen zu einem Treffen eingeladen.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) sagte, bei der nächsten Konferenz der Energieminister von Bund und Ländern im Dezember müssten konkrete Punkte vorgelegt werden. Es sei keine Zeit zu verlieren. Das Treffen am Donnerstag sei erst ein Auftakt gewesen. Mit Blick auf Windkraftgegner sagte er, der Ausbau der erneuerbaren Energien sei keine Belastung, sondern eine Chance. Bürger und Kommunen müssten aber mehr an Windparks beteiligt werden. Niedersachsen ist vor Brandenburg das Land, in dem die meisten Windkraftanlagen stehen.

Hemmnisse beim Bau neuer Windparks müssten beseitigt werden, hat Lies vor Start des Treffens in Berlin gesagt. Es könne nicht sein, dass das Vorkommen einzelner bedrohter Tiere zur Verhinderung eines Windparks genutzt werde. Die Windenergie müsse zu einem Anliegen von überwiegendem Interesse erklärt werden, damit nur das Vorkommen größerer Bestände geschützter Tiere ein Bauprojekt stoppen könne. Außerdem dürfe es keine pauschalen Abstandsregelungen beim Bau von Windparks geben. Es reiche aus, wenn am betreffenden Ort die geltenden Lärmschutzregeln eingehalten werden.

Um mehr Raum für neue Windparks zu schaffen, müssten die Raumansprüche der Flugsicherung beschränkt werden, betonte Lies. Bislang bestehe die Flugsicherung auf einem 15-Kilometer-Radius um die Sendemasten ihrer Drehfunkfeuer, innerhalb dessen sie keine Windräder zulässt. Dieser Radius könne wie international üblich auf zehn Kilometer verringert werden.

Lies betonte, dass Deutschland seine Klimaschutzziele kaum erreichen könne, wenn es kein klares Bekenntnis der Bundesregierung zu den erneuerbaren Energien gebe. Auch müsse die Bevölkerung von der Windenergie überzeugt werden. Es könne nicht sein, dass die Menschen den Ausstieg aus der Atomkraft und der Kohlenutzung forderten, zugleich aber gegen den Bau von Windkraftanlagen in ihrer Umgebung protestierten und vor Gericht zögen.

Um mehr Akzeptanz für Windkraftanlagen zu erhalten, sollten Kommunen mit zwei Prozent am Umsatz der Parks in ihrer Umgebung beteiligt werden, sagte Lies. Darüber hinaus sollten mehr Windparks entstehen, an denen die Bürger selbst als Betreiber beteiligt sind. Die Idee einer sogenannten Bürgerwindenergie könne die Akzeptanz von Windkraftanlagen steigern.

Im ersten Halbjahr 2019 wurden laut Umweltministerium 14 neue Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 47 Megawatt in Niedersachsen gebaut, bundesweit waren es 86 Anlagen und 287 Megawatt. Das entspreche dem Stand von 1998, bemängelte Lies.

Im Zuge der Energiewende sollen Kohle, Gas und Atomkraft durch erneuerbare Energieträger ersetzt werden. Bis 2022 soll das letzte Kernkraftwerk abgeschaltet sein, bis 2038 ist der Kohleausstieg geplant. Der Ökostrom-Anteil soll bis 2030 auf 65 Prozent steigen - im ersten Halbjahr 2019 lag der Beitrag zur Deckung des Stromverbrauchs nach Zahlen des Energieverbandes BDEW bei 44 Prozent.