Linienbus stößt mit Transporter zusammen: Fahrer verletzt

Rotenburg. Aus bisher ungeklärter Ursache sind am Donnerstagmorgen in Rotenburg ein Linienbus und ein Transporter zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. "Zum Glück befanden sich keine weiteren Fahrgäste in dem Bus", sagte ein Polizeisprecher. Die Buslinie fährt zu einer Schule. Die Bundesstraße 75 wurde vorübergehend in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Unfall ereignete sich zwischen den Abfahrten Rotenburg-Mitte und Rotenburg-Ost. Die Fahrzeuge waren sich entgegengekommen.