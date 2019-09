Einfamilienhaus brennt: Familie erleidet Rauchgasvergiftung

Brake. Das Haus einer Familie mit sechs Kindern ist bei einem Feuer in Brake zerstört worden. Der 43 Jahre alte Vater, seine 37 Jahre alte Ehefrau sowie die Kinder im Alter von 3 bis 19 Jahren kamen mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand der Brand in einem Anbau im Untergeschoss, in dem Waschmaschine und Trockner standen. Der Vater hatte nach Polizeiangaben in der Nacht zu Donnerstag den Rauch bemerkt und seiner Familie durch eine an ein Fenster gelehnte Leiter die Flucht ins Freie ermöglicht. Das Einfamilienhaus ist wegen Rauchgas und Ruß nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf 120 000 Euro geschätzt.