Hannover/Bremen. Einblicke in private Gutshäuser, beeindruckende Burgen, mystische Mühlen sowie Gedenkstätten und Kirchen erkunden - das verspricht der Tag des Offenen Denkmals am kommenden Sonntag (8. September). Die bundesweite Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur".

"Mit dem Motto laden wir anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Bauhauses dazu ein, den Blick auf alle revolutionären Ideen oder technischen Fortschritte über die Jahrhunderte zu richten", teilte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz vorab mit. Passend haben Besucher in Celle beispielsweise die Möglichkeit, bei einer Otto-Haesler-Tour die bekannten Bauwerke des Bauhaus-Architekten zu besichtigen. Außerdem laden viele Städte Interessierte dazu ein, Fachwerkhäuser, Klöster und Schlösser anzuschauen.

In Niedersachsen und Bremen öffnen am diesjährigen Tag des offenen Denkmals mehr als 600 Denkmäler, die teilweise sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind, ihre Türen. Vielerorts gibt es kostenlose Führungen. Bundesweit sind an diesem Tag etwa 8000 Denkmäler geöffnet. In den vergangenen Jahren wurden allein in Niedersachsen jeweils mehrere 100 000 Besucher gezählt.

Die landesweite Eröffnung für Niedersachsen findet am Sonntag um 12.00 Uhr im Rathaus in Worpswede statt. Denn in dem Künstlerdorf bei Bremen lässt sich das Spannungsverhältnis der frühen Moderne bis hin zur zeitgenössischen Kunst besonders nachspüren, wie das niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege mitteilte.

In Bremen wird der Tag bereits eine Stunde früher als in Worpswede eröffnet: Vor der ehemaligen kaufmännischen Verwaltung der Bremer Wollkämmerei im Bremer Stadtteil Blumenthal spricht unter anderem die Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz. Ein Highlight für Besucher dürfte in Bremen die Besichtigung der 1902 fertiggestellten Baumwollbörse sein. Das Gebäude sei in Stahlskelettbauweise konstruiert und zeige durch Paternoster und Aufzüge die für ihre Zeit typischen modernen Elemente auf, teilte die Pressestelle des Bremer Senats mit.