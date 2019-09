Lkw-Anhänger mit 5000 Litern Bier ausgebrannt

Osnabrück. Ein mit 5000 Litern Bier beladener Lastwagen-Anhänger ist bei Osnabrück auf der Autobahn 1 komplett ausgebrannt. Der Lkw-Fahrer habe das Feuer bemerkt und den brennenden Anhänger am späten Mittwochabend in einem Baustellenbereich an der Grenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen abgestellt, teilte die Polizei mit. Das Feuer sei vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Sich selbst und den Sattelzug konnte der 57-jährige Fahrer 200 Meter weiter in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen vor Ort und löschte die brennenden Bierfässer und -kisten in kurzer Zeit. Die Autobahn musste nicht gesperrt werden, verletzt wurde niemand.