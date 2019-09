Ex-Mann nach Messerattacke auf 51-jährige Frau festgenommen

Uetze. Ein 33 Jahre alter Mann ist in Uetze nach einem Messerangriff auf seine Ex-Frau festgenommen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann die 51-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache attackiert und schwer verletzt haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach dem Angriff im Ortsteil Krätze soll der Beschuldigte die Frau am Dienstag zudem für etwa drei Stunden im Haus festgehalten haben, bis sie eine Gelegenheit zur Flucht nutzte. Nachbarn riefen die Polizei, die den Mann in Tatortnähe vorläufig festnahm.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, ihr Zustand wird als stabil beschrieben. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Der 33-Jährige sollte am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen Fluchtgefahr einem Haftrichter vorgeführt werden.