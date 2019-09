Polizei schnappt auf Babynahrung spezialisierte Ladendiebe

Wolfsburg. Die Polizei hat bei einer Kontrolle zwei offenbar auf Babynahrung spezialisierte Ladendiebe erwischt. Bei der Überprüfung eines Fahrzeugs entdeckte die Polizei am Mittwoch 14 Dosen hochwertiger Babynahrung im Kofferraum. Die Beamten hatten die beiden 32 und 49 Jahre alten Männer angehalten, weil sie mit einem Kennzeichen, welches für ein anderes Auto zugelassen war, unterwegs waren, hieß es. Ein Zeuge war zuvor darauf aufmerksam geworden, dass er dasselbe Kennzeichen einen Tag zuvor an einem anderen Fahrzeug gesehen hatte. Er hatte seine Beobachtung der Polizei gemeldet.

Bei der Überprüfung stellte die Polizei neben dem ungewöhnlichen Diebesgut fest, dass der Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Aus diesem Grund wurde gegen den 49-jährigen Mann aus Wolfsburg bereits im März ein Verfahren eingeleitet.

Der Mann aus Wolfsburg und sein Hamburger Komplize werden verdächtigt, für zwei weitere Babygläschen-Diebstähle in Wolfsburg verantwortlich zu sein. In den Fällen lag eine bestimmte Marke von Babynahrung im Fokus der Täter. Mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass die Diebe mindestens in der Region und womöglich sogar in ganz Norddeutschland aktiv gewesen sind. Die Polizei hat die beiden Männer wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen.