Kultusministerium hält an Dorflehrerprämie fest

Hannover. Das Kultusministerium hält trotz rechtlicher Schwierigkeiten an der Einführung einer Dorflehrerprämie fest, die Junglehrer mit einem Gehaltszuschlag aufs Land locken soll. "Der klare Arbeitsauftrag im Haus ist, Probleme konstruktiv zu lösen", sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch. Das Finanzministerium hatte Bedenken bei der von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) geplanten Prämie geäußert. Beamte könnten nicht für die gleiche Arbeit in unterschiedlichen Landesteilen unterschiedlich bezahlt werden. "Das allgemeine Besoldungsrecht ist nicht dazu ausgelegt, Beamte in strukturschwache Regionen zu bekommen", so ein Sprecher.

Das Kultusministerium wolle alle Möglichkeiten prüfen, um Anreize für den Lehrerberuf auf dem Land zu schaffen und sich auch Maßnahmen anderer Bundesländer anschauen. "Ob das dann Zuschlag oder Prämie heißt, ist letzten Endes egal", sagte der Sprecher. Möglich wären dem Finanzministerium zufolge in Einzelfällen auch sogenannte Personalgewinnungszuschläge.

Der FDP-Abgeordnete Björn Försterling warf Kultusminister Tonne vor, keine seiner Verbesserungsideen für die Schulen im Land vorab geprüft zu haben. CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer nahm Tonne indes in Schutz. "Bevor wir diese Idee aus rechtlichen Gründen verwerfen, sollten wir erst einmal den konkreten Vorschlag des Ministers abwarten."