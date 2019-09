Autofahrerin rammt Baum und stirbt

Saterland. Eine 76-jährige Frau aus Rhauderfehn ist bei einem Autounfall in Saterland im Landkreis Cloppenburg ums Leben gekommen. Die Autofahrerin sei in Richtung Bundesstraße 72 unterwegs gewesen, als sie aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort wich sie am Dienstagnachmittag zunächst einem entgegenkommenden Wagen aus und rammte dann einen Baum. Ihr Auto kam anschließend in einem Graben zum Stehen. Die Autofahrerin starb noch am Unfallort.