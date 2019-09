Bovenschulte hält an Bremer Eigenständigkeit fest

Bremen. Der Bremer Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) hält an der Eigenständigkeit des kleinsten Bundeslandes fest. "Die Menschen, die hier leben, haben eine starke emotionale Bindung an "ihr" Bremen. Es ist Heimat, es ist Zuhause", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Man könne nicht "viele Jahrhunderte Selbstständigkeit" der Hansestadt über Bord werfen für eine "finanztechnische Rechnung". Das Bundesland Bremen hat 683 000 Einwohner, davon 570 000 in Bremen und 113 000 im zugehörigen Bremerhaven. Das Land hat mehr als 20 Milliarden Euro Schulden, die bundesweit höchste Arbeitslosigkeit und liegt in der Bildung hinten.